A confiança no nosso Supremo Tribunal Federal (STF) não se perdeu de uma hora para outra. É um processo longo, como uma gota d'água furando a pedra, que vem corroendo a imagem da corte ao longo dos anos. O problema principal é que certas atitudes dos ministros, que deveriam ser exemplos, começaram a colocar a legalidade acima da moralidade. Em vez de focarem na ética, muitas vezes a discussão vira uma questão de regras e burocracia, escondendo o que realmente importa.

Imagine um árbitro num jogo de futebol: ele não só precisa saber as regras, mas também precisa ser visto como justo. Se o árbitro sempre toma decisões que beneficiam um time porque seu parente joga lá, a torcida vai perder a confiança, mesmo que ele diga que agiu "dentro das regras". Com o STF, a ideia é parecida. A instituição que deveria ser o maior símbolo de integridade e seriedade no país foi, aos poucos, perdendo sua essência, e a ideia de que sua honestidade é um valor principal parece ter sido deixada de lado.

Recentemente, uma reportagem do jornal Estadão jogou luz sobre isso, mostrando que escritórios de advocacia com ligações diretas a ministros do STF atuam em casos que são julgados ali mesmo. Mesmo que tentem justificar com termos como "ex-sócios" ou "familiares que trabalham por conta própria", a verdade é que o cheiro de conflito de interesses é forte demais para ser ignorado. É como se a lei permitisse a porta dos fundos, mas a ética fechasse essa porta na cara. Qualquer juiz de um tribunal menor seria afastado de um processo assim, mas no STF, a discussão se estende, como se a imparcialidade fosse um mero detalhe a ser negociado. Essa postura é, no mínimo, indigna.