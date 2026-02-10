Fontes de oposição na Câmara dos Deputados e no Senado Federal garantem que já se formaram, nas duas Casas Legislativas, blocos que reúnem o número necessário de parlamentares para a criação, instalação e funcionamento da CPMI (Comissão Parlamentar Mista de Inquérito) do Banco Master. Nos próximos dias haverá a formalização do novo órgão investigador, e seus integrantes começarão os levantamentos.

Embora ainda haja muitas irregularidades a se apurar no período de funcionamento daquela organização bancária, só os fatos e procedimentos até agora conhecidos autorizam o raciocínio de que poderá se revelar o maior esquema de fraudes de toda a história do Brasil, tanto pelo valor dos danos produzidos quanto pela variedade de crimes, que começam pela captação de recursos mediante o oferecimento de juros superiores aos praticados pelo mercado.

Essas “vantagens” oferecidas são classificadas como o motivo da captação de recursos tanto de empresas quanto de instituições públicas e até de entidades do crime organizado. Estima-se que se encontrará grande variedade de atos irregulares praticados tanto pelo banco liquidado quanto pelos seus parceiros que, pela experiência e cultura financeira exigidas para a investidura nos postos administrativos, teriam obrigatoriamente de conhecer os riscos do mercado.