Um casal foi vítima de roubo na noite de sexta-feira (6), por volta das 21h02, na rua Quinze de Novembro, região central de Lençóis Paulista. De acordo com informações da Polícia Militar, as vítimas haviam estacionado o veículo e seguiam a pé em direção a uma sorveteria quando foram abordadas por um indivíduo que afirmou estar armado. O assaltante exigiu que o casal entregasse os aparelhos celulares, o que foi feito sem reação.

Após o crime, o autor fugiu a pé. Ele foi descrito como jovem, vestindo camiseta branca, boné azul e bermuda clara. A ocorrência foi comunicada à Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru. O escrivão de plantão retransmitiu as informações ao delegado responsável, que determinou o registro do boletim de ocorrência.

Segundo a polícia, foi possível obter o número de IMEI de um dos celulares roubados, o que pode auxiliar nas investigações. Até o encerramento do registro, o suspeito não havia sido identificado. O caso segue sob apuração pelas autoridades competentes.