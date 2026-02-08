A privatização das ferrovias brasileiras não produziu apenas estações fechadas, como já tratei anteriormente. Deixou também um rastro de ferrugem, abandono e desperdício, espalhado pelos pátios e esplanadas da antiga Estrada de Ferro Noroeste do Brasil e por todo o território nacional. Vagões e locomotivas que sustentaram por décadas a integração territorial, a economia regional e a soberania logística do País foram largados a céu aberto, tomados pelo mato, vandalizados, desmontados peça por peça. Não se trata de falha operacional ou incompetência. Foi uma decisão política.

Antes da privatização, o sistema ferroviário operava com um parque expressivo de material rodante. A extinta Rede Ferroviária Federal deixou milhares de vagões e mais de mil locomotivas, muitas ainda passíveis de recuperação. O que se seguiu não foi modernização, mas sucateamento deliberado. As concessionárias não implantaram programas consistentes de renovação de frota, não investiram em tecnologia, não reconstruíram oficinas nem cadeias de manutenção.

O que passou a sustentar a operação foi a lógica do canibalismo. Uma locomotiva parada serve de doadora para manter outra em funcionamento. Vagões são desmontados para salvar peças. A ferrovia passou a sobreviver de remendos, não de projeto.