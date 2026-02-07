Para os chineses, o Ano do Cavalo de Fogo Yang, que começa no próximo sábado vai trazer mudanças bruscas que vão exigir de todos, coragem e velocidade nas atitudes. A aceleração dos processos causa estresse, o que torna a jornada penosa e exige de todos nós, sabedoria para enfrentar as complicações.

Os chineses tanto acreditam nas advertências que vêm do céu que, há milênios, nada fazem sem considerar as características do ano lunar. No taoísmo, Yin e Yang representam forças opostas. Yin é preto, terra, frio e Yang é branco, sol, calor, intelecto. É preciso saber gerenciar os opostos. Isso exige paciência, respeito e sabedoria para fazer com que os polos se complementem. O segredo é encontrar o equilíbrio entre as duas forças para gerar harmonia.

Acreditem ou não em horóscopos, no Brasil o ano será de muitos desafios com eleições presidenciais em outubro. Ninguém consegue segurar o Lula no seu ímpeto de conseguir o recorde do quarto mandato, com seu apelo popular de impacto fiscal. A dívida pública federal chegou aos R$ 8,6 trilhões, com projeções de evolução para além dos R$ 10 trilhões. O programa do incumbente - aquele que busca se reeleger - nada tem a ver com as necessidades do país, ou do seu futuro, mas com o seu projeto eleitoral. Distribuir dinheiro aos pobres, isentar do Imposto de Renda quem ganha até R$ 5 mil, gás para o povo, são benesses que atraem os eleitores das camadas mais pobres e, com eles, os votos. Ainda bem que são os mais vulneráveis os beneficiados. Do lado Yin, também é preciso sabedoria para reequilibrar ações que encarecem o custo do capital, pelo aumento da concorrência com a renda fixa de retorno elevado e risco menor. Atrás dos mais pobres os rentistas também se beneficiam sem precisar trabalhar e não sobra ninguém para pagar a conta.