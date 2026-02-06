A Polícia Civil, através da 3.ª Delegacia de Homicídios (3.ª DH) da Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic), com o apoio do Grupo de Operações Especiais (GOE), prendeu em flagrante, na manhã desta sexta-feira (6), em Bauru, um mototaxista de 62 anos suspeito de guardar armas, dinheiro e drogas para traficantes da cidade. Na residência dele, no Jardim Central, próximo à avenida Duque de Caxias, nas imediações da linha férrea, as equipes apreenderam munições e tijolos de crack.

De acordo com a 3.ª DH, os policiais civis cumpriram mandado de busca no imóvel após o homem ter sido indicado em relatório de investigação como responsável por uma "casa bomba", onde seriam armazenados armamentos, entorpecentes e valores ligados ao tráfico de drogas no Jardim Vitória, em Bauru.

"Em que pese a prática do tráfico de drogas, o interesse primordial desta Delegacia de Investigação de Homicídios seria a retirada de circulação de armas ilegais, as quais são instrumentos dos crimes contra a vida, e essas apreensões têm caráter de prevenção qualificada", pontuou a especializada, em nota.