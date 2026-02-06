A oficialização das novas normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) para a cannabis medicinal, documentadas no dia 03 de fevereiro, representa, sem dúvida, um marco importante na trajetória regulatória do Brasil. Após anos de debates, judicializações e insegurança jurídica, o país passa a contar com regras mais claras para o cultivo, a produção e a comercialização de produtos à base de cannabis para fins medicinais.

É um avanço que merece ser reconhecido. A regulamentação traz maior controle sanitário, define responsabilidades e sinaliza que o Estado brasileiro começa, ainda que tardiamente, a tratar a cannabis medicinal como uma política de saúde — e não apenas como um tema moral ou policial. No entanto, ao analisarmos os detalhes da norma, é impossível ignorar um ponto sensível: os pacientes que mais precisam continuam enfrentando barreiras reais de acesso ao tratamento adequado.

Um dos principais entraves está na limitação do teor de THC a, no máximo, 0,3% nos produtos e no cultivo autorizados. Embora esse parâmetro esteja alinhado a regras internacionais aplicadas ao cânhamo industrial, ele não reflete a complexidade da prática clínica. Pacientes com dor crônica, câncer, doenças neurológicas e condições inflamatórias severas frequentemente necessitam de formulações com concentrações mais elevadas de THC para alcançar alívio efetivo dos sintomas.