Finalmente o COPOM – Comitê de Política Monetária do Banco Central, sinalizou que reduzirá a taxa básica de juros atualmente em 15% ao ano.

O aperto monetário se fez necessário até agora em função de duas variáveis importantes: a inflação não estava e ainda não está no centro da meta de 3% ao ano, contudo tem ficado dentro do limite máximo de 4,5% ao ano, e a outra variável é a política fiscal frouxa do governo Federal.

Por sinal, a política fiscal frouxa certamente foi o que mais pesou até agora na decisão do Banco Central. O crescente endividamento público em função do excesso de gastos públicos gera incertezas no mercado, e na relação risco-retorno os juros têm que oferecer a “ração” que o mercado deseja, ou seja, ficarem elevados.

Na ata do COPOM, que trouxe detalhes da decisão recente em manter a taxa em 15% ao ano, ficou claro que na próxima reunião do Comitê, em março, os juros cairão.

Afinal, a taxa cairá quanto? Não é plausível imaginar que de uma hora para outra o Banco Central abrirá mão da política monetária restritiva, adotando uma política expansionista, por isso, a discussão se limitará a dois cenários: queda de 0,25 ou 0,5 ponto percentual.