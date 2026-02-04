A Polícia Militar de Bauru, por meio do Programa Vizinhança Solidária (PVS), uma parceria entre a corporação e bairros que fizeram adesão ao sistema de vigilância comunitária no município, prendeu dois ladrões, na noite desta terça-feira (3). Eles entraram no quintal de uma residência e furtaram uma escada utilizada no dia a dia de um pintor. O crime aconteceu na rua Aviador Gomes Ribeiro, no Jardim Estoril.

Segundo consta do boletim de ocorrência, os policiais acionados localizaram a dupla, de 27 e 29 anos, com o objeto furtado na quadra 12 da avenida Comendador José da Silva Martha e efetuaram a prisão. No primeiro momento da abordagem, ambos negaram a autoria do crime, mas depois um deles confessou o furto aos agentes de segurança. Eles foram encaminhados ao Plantão Policial e permaneceram presos, à disposição da Justiça. O item foi devolvido ao trabalhador.

O que é o programa

Criado pela Polícia Militar e instituído por lei pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em 2018, o Programa Vizinhança Solidária começou na Capital e depois se expandiu para 267 cidades paulistas, inclusive Bauru, apesar de ser pouco conhecido. O objetivo principal é auxiliar na redução da criminalidade por meio de parcerias comunitárias e do uso de câmeras de segurança residenciais.