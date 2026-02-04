A Polícia Militar de Bauru, por meio do Programa Vizinhança Solidária (PVS), uma parceria entre a corporação e bairros que fizeram adesão ao sistema de vigilância comunitária no município, prendeu dois ladrões, na noite desta terça-feira (3). Eles entraram no quintal de uma residência e furtaram uma escada utilizada no dia a dia de um pintor. O crime aconteceu na rua Aviador Gomes Ribeiro, no Jardim Estoril.
Segundo consta do boletim de ocorrência, os policiais acionados localizaram a dupla, de 27 e 29 anos, com o objeto furtado na quadra 12 da avenida Comendador José da Silva Martha e efetuaram a prisão. No primeiro momento da abordagem, ambos negaram a autoria do crime, mas depois um deles confessou o furto aos agentes de segurança. Eles foram encaminhados ao Plantão Policial e permaneceram presos, à disposição da Justiça. O item foi devolvido ao trabalhador.
O que é o programa
Criado pela Polícia Militar e instituído por lei pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo (Alesp) em 2018, o Programa Vizinhança Solidária começou na Capital e depois se expandiu para 267 cidades paulistas, inclusive Bauru, apesar de ser pouco conhecido. O objetivo principal é auxiliar na redução da criminalidade por meio de parcerias comunitárias e do uso de câmeras de segurança residenciais.
De acordo com a corporação, um dos casos de maior efetividade no Estado de São Paulo ocorreu no bairro dos Jardins, na capital paulista, onde os casos de furto e roubo caíram 60% entre um ano e outro. Ainda segundo a PM, a média de redução dos crimes é de 70%.
O trabalho exige a atuação constante da população e das patrulhas policiais. Qualquer movimentação suspeita em uma rua, por exemplo, faz com que os moradores se comuniquem e acionem a Polícia Militar. A viatura mais próxima é direcionada para o local, atuando na prevenção de possíveis crimes.
Como participar
Qualquer pessoa poderá participar do Programa Vizinhança Solidária de forma proativa, tratando de assuntos que impactam, direta ou indiretamente, a segurança pública de sua localidade. Para isso, é preciso procurar a Polícia Militar da sua região, o Conselho de Segurança local (Conseg) ou o tutor escolhido para intermediar as ações junto à comunidade.
Durante o desenvolvimento do PVS, participar das reuniões e palestras comunitárias contribuirá para a melhor assimilação das ações primárias a serem implementadas e possibilitará a colaboração direta na solução de problemas identificados. Sua atitude fará a diferença na segurança da sua região.
Baixe aqui o material gráfico para o seu bairro: