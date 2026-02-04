O cachorro Orelha não morreu apenas espancado. Morreu cercado por um silêncio anterior — o silêncio de adultos que não olharam, não ensinaram, não interromperam. Cinco adolescentes participaram. Cinco histórias em formação. Cinco sinais de que algo está profundamente fora do lugar.

Há quem diga: “é fase”, “é imaturidade”, “o cérebro ainda está em desenvolvimento”. A neurociência, de fato, nos ensina que o cérebro adolescente ainda está em construção, especialmente nas áreas ligadas ao controle de impulsos, empatia e julgamento moral. Mas ela também ensina outra coisa, muitas vezes esquecida: ambiente molda cérebro. Violência repetida, discursos de ódio, banalização da dor, ausência de limites e adultos emocionalmente ausentes não passam incólumes pelo sistema nervoso em formação.

O que vemos não é ingenuidade. É dessensibilização.