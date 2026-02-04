A NASA está prestes a lançar seu foguete mais poderoso já desenvolvido, o Space Launch System. A missão Artemis II tem previsão de decolagem para o dia 6 de fevereiro, data que marca a nova era de exploração espacial rumo ao satélite natural da Terra. Essa é a primeira missão tripulada da NASA à Lua após mais de 50 anos.

O voo, sem pouso, levará quatro astronautas em uma viagem de 10 dias ao redor da Lua. A tripulação é composta por Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch e Jeremy Hansen. É a primeira vez que uma mulher integra uma missão lunar. Os astronautas vão realizar testes próximos à Terra, incluindo demonstração de mira e verificação completa dos sistemas da Orion, etapa essencial para garantir a segurança da missão, antes de chegar à Lua.

A ida à Lua representa uma mudança de propósito em relação às missões Apollo, realizadas entre as décadas de 1960 e 1970. Naquela época, o objetivo geopolítico era demonstrar superioridade tecnológica dos Estados Unidos sobre a União Soviética, durante a Guerra Fria.