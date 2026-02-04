Equipes do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam um jovem de 23 anos por receptação de veículo furtado na noite deste domingo (1), em Bauru. O suspeito confessou aos policiais que o Ford Escort Hobby 1994 circulava pela cidade enquanto ele aguardava placas adulteradas para realizar a troca e dificultar a identificação. O reconhecimento do automóvel foi feito por meio do Sistema Muralha Paulista.
Segundo o Baep, o policiamento foi direcionado pelo setor de inteligência para a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, onde o carro foi visualizado e abordado na altura do Distrito Industrial 3. Na ocasião, a condutora relatou que o veículo teria sido obtido por meio de uma troca realizada pelo filho do seu falecido esposo, alegando desconhecer irregularidades quanto à procedência.
Ainda de acordo com a PM, após consulta aos sistemas, confirmou-se a queixa de furto. Com o apoio de outra equipe da unidade, os policiais realizaram diligência até a residência da mulher, onde o companheiro dela foi abordado. Em entrevista, ele admitiu ter conhecimento da origem ilícita do carro, que pagou R$ 1.800 por ele e reiterou que aguardava as placas falsas para a substituição.
Diante dos fatos, o indivíduo foi detido pelo crime de receptação e a mulher, liberada. Uma fiança de R$ 1.621 foi arbitrada, mas não recolhida. O Escort foi restituído ao proprietário.