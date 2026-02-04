04 de fevereiro de 2026
MURALHA PAULISTA

Escort circulava por Bauru após furto e é recuperado pela PM

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Escort Hobby 1994 recuperado de furto seguido de receptação
Escort Hobby 1994 recuperado de furto seguido de receptação

Equipes do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) prenderam um jovem de 23 anos por receptação de veículo furtado na noite deste domingo (1), em Bauru. O suspeito confessou aos policiais que o Ford Escort Hobby 1994 circulava pela cidade enquanto ele aguardava placas adulteradas para realizar a troca e dificultar a identificação. O reconhecimento do automóvel foi feito por meio do Sistema Muralha Paulista.

Segundo o Baep, o policiamento foi direcionado pelo setor de inteligência para a Rodovia Comandante João Ribeiro de Barros (SP-294), a Bauru-Marília, onde o carro foi visualizado e abordado na altura do Distrito Industrial 3. Na ocasião, a condutora relatou que o veículo teria sido obtido por meio de uma troca realizada pelo filho do seu falecido esposo, alegando desconhecer irregularidades quanto à procedência.

Ainda de acordo com a PM, após consulta aos sistemas, confirmou-se a queixa de furto. Com o apoio de outra equipe da unidade, os policiais realizaram diligência até a residência da mulher, onde o companheiro dela foi abordado. Em entrevista, ele admitiu ter conhecimento da origem ilícita do carro, que pagou R$ 1.800 por ele e reiterou que aguardava as placas falsas para a substituição.

Diante dos fatos, o indivíduo foi detido pelo crime de receptação e a mulher, liberada. Uma fiança de R$ 1.621 foi arbitrada, mas não recolhida. O Escort foi restituído ao proprietário.

