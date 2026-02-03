Um idoso de 88 anos foi violentamente agredido por um dos filhos dentro de casa, no Centro de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru). O autor, de 44 anos, acabou detido pela Polícia Militar após resistir à abordagem. O fato aconteceu no sábado (31). O que chamou a atenção das autoridades é que a violência só cessou porque um irmão do suspeito chegou ao local para proteger o pai.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a PM não foi informada sobre os motivos da briga, apenas que a vítima sofreu socos na cabeça e na face, chegando a desmaiar devido à força dos golpes. O agressor fugiu a pé do Centro até o bairro Vila Jardim, onde foi localizado. Durante a ação, ele dificultou o trabalho policial, sendo necessário o uso de força física para contê-lo. O homem também precisou de atendimento médico devido à intervenção física que sofreu do irmão ao tentar defender o pai.

O indivíduo teve sua prisão em flagrante ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.