03 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
EM FLAGRANTE

Homem é preso por espancar o pai em Botucatu

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Reprodução
Prisão em flagrante foi feita pela Polícia Militar
Prisão em flagrante foi feita pela Polícia Militar

Um idoso de 88 anos foi violentamente agredido por um dos filhos dentro de casa, no Centro de Botucatu (a 100 quilômetros de Bauru). O autor, de 44 anos, acabou detido pela Polícia Militar após resistir à abordagem. O fato aconteceu no sábado (31). O que chamou a atenção das autoridades é que a violência só cessou porque um irmão do suspeito chegou ao local para proteger o pai.

Segundo o Boletim de Ocorrência, a PM não foi informada sobre os motivos da briga, apenas que a vítima sofreu socos na cabeça e na face, chegando a desmaiar devido à força dos golpes. O agressor fugiu a pé do Centro até o bairro Vila Jardim, onde foi localizado. Durante a ação, ele dificultou o trabalho policial, sendo necessário o uso de força física para contê-lo. O homem também precisou de atendimento médico devido à intervenção física que sofreu do irmão ao tentar defender o pai.

O indivíduo teve sua prisão em flagrante ratificada e permaneceu à disposição da Justiça.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários