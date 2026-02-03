O acordo entre Mercosul e União Europeia (UE) amplia o acesso das empresas brasileiras a um dos mercados mais exigentes do mundo. Mas acesso não é competitividade. Nesse novo cenário, um atraso estrutural tende a se tornar cada vez mais evidente: a forma como o Brasil ainda entende — e subestima — a comunicação nos negócios internacionais.

Apesar de alguns avanços nas exportações, o cenário permanece familiar: muitas empresas conseguem realizar vendas internacionais, mas poucas conseguem manter uma presença consistente no exterior. O debate costuma se concentrar em logística, custos, tributos e processos. Esses fatores são relevantes, mas não explicam sozinhos por que tantas relações comerciais se esgotam antes de amadurecer. O ponto cego está na comunicação.

Se pensarmos no contexto da União Europeia, empresas europeias operam com estratégias de comunicação integradas — conectando marketing, jurídico, vendas, operacional, produto e experiência do cliente. No Brasil, ainda é comum tratar a comunicação internacional como um ajuste final. Algo a ser resolvido depois que o produto está pronto, o contrato assinado e a venda fechada. Esse modelo está ultrapassado.