Familiares de Carlos Alberto Capella de Camargo, de 75 anos, estão em busca de informações que possam ajudar a encontrá-lo. Ele não é visto desde a tarde da última sexta-feira (30), quando saiu de sua casa, na rua Rio Branco, na região central de Bauru, e não retornou.

De acordo com boletim de ocorrência (BO) registrado na delegacia eletrônica, o idoso, que tem problemas auditivos, foi visto por uma vizinha deixando o imóvel por volta das 16h.

Familiares informaram que, desde então, entraram em contato com amigos, parentes e hospitais da cidade, mas ele não havia sido encontrado até a publicação desta reportagem.