DIAS DE ANGÚSTIA

Familiares procuram idoso de 75 anos que desapareceu em Bauru

Por | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Quem tiver qualquer notícia sobre Carlos Alberto pode entrar em contato pelo (14) 99191-2967 (Ana Paula - filha), (14) 99743-5461 (Olair - cunhado) ou pelo 190
Familiares de Carlos Alberto Capella de Camargo, de 75 anos, estão em busca de informações que possam ajudar a encontrá-lo. Ele não é visto desde a tarde da última sexta-feira (30), quando saiu de sua casa, na rua Rio Branco, na região central de Bauru, e não retornou.

De acordo com boletim de ocorrência (BO) registrado na delegacia eletrônica, o idoso, que tem problemas auditivos, foi visto por uma vizinha deixando o imóvel por volta das 16h.

Familiares informaram que, desde então, entraram em contato com amigos, parentes e hospitais da cidade, mas ele não havia sido encontrado até a publicação desta reportagem.

Quem tiver qualquer notícia sobre Carlos Alberto pode entrar em contato pelos telefones (14) 99191-2967 (Ana Paula - filha), (14) 99743-5461 (Olair - cunhado) ou ainda pelo 190 (Polícia Militar).

