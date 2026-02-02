03 de fevereiro de 2026
Logo Sampi
EM SESSÃO RELIGIOSA

PM evita linchamento e prende suspeito de violação sexual em Jaú

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Arquivo JCNET
Plantão Policial de Jaú
Plantão Policial de Jaú

Um homem foi preso pela Polícia Militar em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru) suspeito de violação sexual mediante fraude contra uma adolescente de 17 anos. O crime ocorreu durante uma sessão religiosa em uma residência da cidade, neste sábado (31). O indivíduo chegou a ser agredido por familiares da vítima, mas a PM interveio, evitou o linchamento e efetuou a prisão.

Segundo a corporação, a jovem relatou ter sido tocada de forma inapropriada em suas partes íntimas. Ao tentar se desvencilhar, ela sofreu uma pequena lesão no braço.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o Boletim de Ocorrência foi elaborado. O acusado permanece preso, à disposição da Justiça.

