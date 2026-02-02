Um homem foi preso pela Polícia Militar em Jaú (a 47 quilômetros de Bauru) suspeito de violação sexual mediante fraude contra uma adolescente de 17 anos. O crime ocorreu durante uma sessão religiosa em uma residência da cidade, neste sábado (31). O indivíduo chegou a ser agredido por familiares da vítima, mas a PM interveio, evitou o linchamento e efetuou a prisão.

Segundo a corporação, a jovem relatou ter sido tocada de forma inapropriada em suas partes íntimas. Ao tentar se desvencilhar, ela sofreu uma pequena lesão no braço.

O suspeito recebeu voz de prisão e foi conduzido ao Centro de Polícia Judiciária (CPJ), onde o Boletim de Ocorrência foi elaborado. O acusado permanece preso, à disposição da Justiça.