No Carnaval, nem sempre lembramos que no momento das escolas de samba e os blocos nos sambódromos e no asfalto, a indústria também desfila. Está nos motores que movem os carros alegóricos, nos pneus que sustentam toneladas de sonho em movimento e nas estruturas metálicas que erguem castelos, florestas, naves espaciais, histórias de personagens e deuses africanos. Encontra-se nos tecidos que viram fantasias, nas espumas que ganham forma de esculturas, nas tintas que transformam isopor em ouro, nas lantejoulas, nas plumas artificiais, nos adesivos, nas colas, nos fios e nos LEDs que fazem a noite virar dia. E, claro, nos microfones, amplificadores que leva a música a todos.

O Carnaval, pura explosão de arte popular, é também uma grande vitrine do que sai do chão de fábrica. Os instrumentos das baterias (surdos, caixas, repiques e tamborins) são resultado de madeira tratada, metais moldados e peles sintéticas desenvolvidas com muita tecnologia. A serpentina que voa sobre o público vem de processos gráficos. As máscaras misturam plásticos, tecidos, elásticos e pigmentos. Os estandartes das porta-bandeiras combinam bordados, estruturas e tintas especiais. Os sapatos do mestre-sala, das passistas, dos ritmistas e de cada componente da escola são couro, borracha, tecidos técnicos, design e logística. Tudo passa antes pela engenharia, química, metalurgia, setor têxtil e de confecção e numerosos outros segmentos da indústria de transformação.

Porém, nada disso, sozinho, é espetáculo e arte. É o talento de carnavalescos, compositores, costureiras, aderecistas, ferreiros, soldadores, ritmistas, coreógrafos e a ginga do samba no pé que transforma parafuso em poesia visual. Sem falar dos equipamentos de filmagem e transmissão para milhões de pessoas em todo o mundo. A indústria fornece a matéria; o povo brasileiro entrega a alma. Dessa combinação surge um dos maiores espetáculos da Terra, gerador de empregos, renda, turismo, serviços e visibilidade internacional.