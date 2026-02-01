Uma mulher de 30 anos foi presa por tráfico de drogas na manhã deste sábado (31), após ser flagrada com 65,77 gramas de maconha durante o procedimento de revista para visita a um detento no Centro de Progressão Penitenciária I (CPP I) de Bauru, localizado às margens da rodovia Marechal Rondon.

De acordo com o boletim de ocorrência (BO), a suspeita passou pelo aparelho de bodyscanner utilizado na revista de visitantes quando agentes penitenciárias identificaram uma imagem suspeita no interior de seu corpo. Questionada, ela admitiu que portava substância entorpecente.

Ainda segundo o registro policial, a mulher foi conduzida a um local reservado, onde retirou voluntariamente do corpo um invólucro contendo substância esverdeada, em fragmentos ressequidos, semelhante à maconha. O material apreendido foi encaminhado para perícia, que confirmou o peso líquido.