Policiais militares foram acionados pelo Centro de Operações da Polícia Militar (Copom) para atender a uma ocorrência inicialmente registrada como agressão, no começo da madrugada deste domingo (1/2), na Pousada da Esperança. Ao chegarem ao local, os agentes encontraram a vítima, identificada como Adriel Cassiano Rodrigues, 23 anos, caída ao solo, aparentemente sem sinais vitais. A morte foi constatada posteriormente, pelo Samu.

A vítima apresentava diversas perfurações pelo corpo, possivelmente provocadas por arma branca. Diante da gravidade da situação, o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado. A médica responsável pelo atendimento compareceu ao local e constatou o óbito ainda na cena do crime. O autor fugiu logo após cometer o crime.

A perícia técnica foi requisitada para os trabalhos de praxe e a Divisão Especializada de Investigações Criminais (Deic) também foi acionada para apurar as circunstâncias do caso.