02 de fevereiro de 2026
JCNET - Sampi Bauru

JCNET - Sampi Bauru
JCNET - Sampi Bauru

Logo Sampi
Logo Sampi
buscar
escolha outra cidade seta
Siga JCNET nas Redes Sociais | @jcnetbauru
OUTRA VÍTIMA FATAL!

Motociclista morre ao colidir com placa na rodovia em Bauru

Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Facebook Whatsapp Twitter
Acidente aconteceu na Bauru-Pederneiras
Acidente aconteceu na Bauru-Pederneiras

Mais um acidente de trânsito, desta vez envolvendo uma motocicleta Honda/CB500 com duas pessoas, causou a morte do condutor do veículo, José Eduardo Affonso, 60 anos. O acidente aconteceu na rodovia Bauru-Pederneiras, na altura do Jardim Santos Dumont, em Bauru, na noite deste sábado (31). Foi a segunda morte no trânsito no mesmo dia na cidade.

Ao chegar ao local, os agentes da Polícia Rodoviária constataram que as vítimas já estavam sendo atendidas por equipes médicas da concessionária Eixo e, depois, foram encaminhadas à Santa Casa de Pederneiras.

Duas unidades de resgate atuaram na ocorrência: uma responsável pelo atendimento da passageira e outra pelo socorro ao condutor da motocicleta. Ambos foram levados ao hospital, onde foi confirmado o óbito do condutor.

De acordo com informações prestadas pela passageira ainda no local do acidente, a motocicleta teria perdido o controle, seguido para o canteiro central da via e colidido contra uma placa à margem da pista, o que provocou a queda. Ela permanece hospitalizada, mas não corre risco de morte.

Receba as notícias mais relevantes de Bauru e região direto no seu whatsapp. Participe da Comunidade

ENTRE NO GRUPO

Comentários

Comentários