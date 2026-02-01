Mais um acidente de trânsito, desta vez envolvendo uma motocicleta Honda/CB500 com duas pessoas, causou a morte do condutor do veículo, José Eduardo Affonso, 60 anos. O acidente aconteceu na rodovia Bauru-Pederneiras, na altura do Jardim Santos Dumont, em Bauru, na noite deste sábado (31). Foi a segunda morte no trânsito no mesmo dia na cidade.

Ao chegar ao local, os agentes da Polícia Rodoviária constataram que as vítimas já estavam sendo atendidas por equipes médicas da concessionária Eixo e, depois, foram encaminhadas à Santa Casa de Pederneiras.

Duas unidades de resgate atuaram na ocorrência: uma responsável pelo atendimento da passageira e outra pelo socorro ao condutor da motocicleta. Ambos foram levados ao hospital, onde foi confirmado o óbito do condutor.