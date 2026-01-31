Quatro pessoas — dois adultos e dois adolescentes — foram conduzidas ao Plantão Policial no final da tarde deste sábado (31) após serem flagradas realizando pichação na Unidade Básica de Saúde (UBS) do bairro Santa Edwirges, em Bauru.

De acordo com a Polícia Militar, a equipe foi acionada pelo COPOM após denúncia de que indivíduos estariam pichando o prédio público. No local, os policiais encontraram o grupo e realizaram a abordagem. Com eles, foram apreendidas duas latas de tinta vermelha e três rolinhos de pintura. Nenhum outro objeto ilícito foi localizado.

Questionados sobre a ação, os envolvidos afirmaram que não se tratava de pichação, mas de grafite. No entanto, segundo a polícia, eles não possuíam autorização dos órgãos competentes para realizar qualquer tipo de intervenção artística no imóvel público.