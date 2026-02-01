O motorista que atropelou e matou Rogério Fernando Posca, 49 anos, no final da tarde deste sábado (31), na rua Alto Acre, no Jardim Bela Vista, em Bauru, recusou-se a fazer o teste de bafômetro. Policiais militares que atenderam à ocorrência relatam que ele apresentava sinais de embriaguez.
Segundo informações colhidas no local pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, especialmente de uma testemunha que trafegava logo atrás em uma motocicleta, o carro seguia em zigue-zague pela via quando atingiu a vítima, que foi arremessada a alguns metros de distância e morreu no local.
Ainda de acordo com o relatoque consta em boletim de ocorrência (BO), após o atropelamento, o condutor tentou converter o veículo para a rua 12 de Outubro, chegando a ingressar na contramão, até parar próximo à calçada.
Os PMs informaram que o motorista apresentava sinais visíveis de embriaguez, como olhos avermelhados, odor etílico e sonolência. Ele se recusou a realizar o teste do etilômetro (bafômetro), sendo adotadas as medidas administrativas cabíveis e o encaminhamento da ocorrência à Delegacia de Polícia, onde foi preso por flagrante delito enquadrado em humicídio culposo na dirfeção de veículo automotor.
Ele passou por audiência de custódia neste dopmingo (1/2) e o flagrante foi convertido em prisão preventiva. A defesa (advogado) dele informa que irá analisar o caso "com a devida cautela para adotar as medidas cabíveis". Informa, ainda, que será impetrado Habeas Corpus por sua soltura, "pois não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, tendo em vista que se trata de pessoa primária, com bons antecedentes e que possui condições favoráveis para responder ao processo em liberdade".
Os policiais relataram ainda que o condutor estava sozinho no veículo e permaneceu em seu interior durante todo o atendimento, desembarcando apenas após ser informado de que seria conduzido à unidade policial.
Uma vítima a cada 7 horas
Matéria veiculada em dezembro pelo JCNET mostra que o trânsito de Bauru registrou, em média, um acidente com vítima a cada 7 horas e 21 minutos nas ruas e avenidas da cidade, considerando o período de 1 de janeiro a 31 de outubro de 2025, de acordo com dados da Emdurb.
Nestes 10 meses de 2025, 16 pessoas perderam a vida em decorrência de acidentes de trânsito, quatro a menos do que no mesmo período de 2024. As colisões com feridos graves somaram 81 neste ano, número inferior aos 95 registrados em 2024.