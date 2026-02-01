O motorista que atropelou e matou Rogério Fernando Posca, 49 anos, no final da tarde deste sábado (31), na rua Alto Acre, no Jardim Bela Vista, em Bauru, recusou-se a fazer o teste de bafômetro. Policiais militares que atenderam à ocorrência relatam que ele apresentava sinais de embriaguez.

Segundo informações colhidas no local pelos policiais militares que atenderam à ocorrência, especialmente de uma testemunha que trafegava logo atrás em uma motocicleta, o carro seguia em zigue-zague pela via quando atingiu a vítima, que foi arremessada a alguns metros de distância e morreu no local.

Ainda de acordo com o relatoque consta em boletim de ocorrência (BO), após o atropelamento, o condutor tentou converter o veículo para a rua 12 de Outubro, chegando a ingressar na contramão, até parar próximo à calçada.