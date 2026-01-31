O Projeto Fruto Solidário, localizado na Vila Falcão, em Bauru, foi alvo de furto pela quinta vez em um intervalo de cinco meses. O caso mais recente ocorreu nesta sexta-feira (30) e foi percebido por um funcionário do prédio, que encontrou o portão arrombado e o cadeado jogado no chão. Ao verificar o interior do espaço, foram constatadas as ausências de diversos itens essenciais para o funcionamento do projeto.

Segundo a presidente e assistente social do instituto, Carina De Ciccio Miguel, quatro ocorrências anteriores já haviam sido registradas, inclusive em boletins de ocorrência, em diferentes dias e horários, algumas com intervalo de cerca de 20 dias entre si. “Todos os furtos causaram prejuízos importantes para a continuidade das atividades”, afirma.

O levantamento total dos danos ainda está em andamento, mas a estimativa é de que o prejuízo acumulado chegue a aproximadamente R$ 3,5 mil. Entre os itens levados estão utensílios de cozinha, equipamentos, materiais de atendimento e objetos destinados às crianças. “Para um projeto social mantido por doações, esse prejuízo é muito significativo”, enfatiza Carina.