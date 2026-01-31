O Projeto Fruto Solidário, localizado na Vila Falcão, em Bauru, foi alvo de furto pela quinta vez em um intervalo de cinco meses. O caso mais recente ocorreu nesta sexta-feira (30) e foi percebido por um funcionário do prédio, que encontrou o portão arrombado e o cadeado jogado no chão. Ao verificar o interior do espaço, foram constatadas as ausências de diversos itens essenciais para o funcionamento do projeto.
Segundo a presidente e assistente social do instituto, Carina De Ciccio Miguel, quatro ocorrências anteriores já haviam sido registradas, inclusive em boletins de ocorrência, em diferentes dias e horários, algumas com intervalo de cerca de 20 dias entre si. “Todos os furtos causaram prejuízos importantes para a continuidade das atividades”, afirma.
O levantamento total dos danos ainda está em andamento, mas a estimativa é de que o prejuízo acumulado chegue a aproximadamente R$ 3,5 mil. Entre os itens levados estão utensílios de cozinha, equipamentos, materiais de atendimento e objetos destinados às crianças. “Para um projeto social mantido por doações, esse prejuízo é muito significativo”, enfatiza Carina.
Embora não seja possível confirmar se os crimes foram cometidos pela mesma pessoa ou grupo, há indícios de ligação entre os casos, devido ao modo de ação e à recorrência, sempre com foco no mesmo local e em itens específicos do projeto, enfatiza a presidente. As informações foram repassadas às autoridades, que investigam as ocorrências.
De acordo com Carina, os furtos afetam diretamente a assistência prestada às famílias em situação de vulnerabilidade. “Levaram itens essenciais para o preparo e a distribuição das refeições. Sem os utensílios, fica mais difícil manter a rotina e garantir um atendimento digno. O roubo de brinquedos e doces também impacta as crianças, que encontram aqui um momento de alegria e acolhimento”, destaca.
Em uma das situações, após prejuízos que comprometeram o fornecimento de energia elétrica, a equipe precisou servir o jantar na rua para não deixar de atender a população. Atualmente, o instituto presta assistência, em média, a 680 pessoas.
O espaço conta com medidas básicas de segurança e recebeu recentemente a doação de câmeras de monitoramento, mas ainda aguarda autorização da prefeitura para a instalação, já que o prédio é público. Enquanto isso, a direção busca alternativas para reforçar a proteção do local.
A comunidade pode colaborar por meio da doação de utensílios de cozinha, como panelas, facas e caixas plásticas para armazenamento de alimentos, além de brinquedos e doces para as crianças. O projeto também precisa repor itens como torneira e motor de bebedouro. Interessados em ajudar podem contribuir ainda como voluntários ou divulgar a situação para ampliar a rede de apoio ao instituto.
Interessados em contribuir com as doações devem entrar em contato pelo WhatsApp por meio do telefone (14) 98158-1036 (Carina).