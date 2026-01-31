O ator Wagner Moura afirmou em entrevista que é difícil discutir a Lei Rouanet com quem não compreendeu a Lei Áurea, numa crítica direta à ignorância histórica e ao sectarismo que dominam parte do debate público no Brasil.

A fala resume um problema maior: quanto mais se estuda, se lê e se observa, mais evidente fica como o país se tornou refém de posições cegas, onde vale comemorar até “gol roubado”, desde que seja a favor do próprio lado.

O Brasil vive um grau de polarização que flerta com o delírio. No último 7 de Setembro, manifestações exibiram bandeiras dos Estados Unidos do dia da independência do Brasil.