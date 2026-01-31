Equilíbrio é ingrediente indispensável para qualquer debate político. O que hoje presenciamos, não tem absolutamente nada a ver com isso. De algum modo, o bom senso abandonou as conversas construtivas sobre o tema.

Contaminaram-se os valores e princípios éticos e jurídicos. O que sustenta uma nação soberana, é justamente a sua capacidade de dialogar com os demais países, e extrair deste encontro o melhor de cada parte no sentido de cooperação, crescimento e reconhecimento de sua identidade cultural, não para comparar-se, mas para agregar valor, afinar acordos nos quais exista o objetivo amplo, expansivo e justo, não corrosivo, impositivo e abusivo.

O início desta deterioração do entendimento e da compreensão multilateral, gera insegurança, medo e postura defensiva. Onde não existe confiança, não há possibilidade de diálogos inclusivos e participativos, mas apenas estratégia com finalidade financeira e política de dominação.