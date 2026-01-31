É difícil entender o que se passa na cabeça e no coração de quem tem coragem de maltratar um cachorro que só dá amor, é fiel e proporciona tanta alegria.

Orelha, um cão comunitário e amado provoca indignação pois sua morte não é apenas um episódio isolado, mas um alerta doloroso sobre uma geração exposta ao excesso de tecnologias que banalizam a violência e transformam a dor em entretenimento.

Quando a brutalidade leva adolescentes a matarem um cão, no mesmo instante me pergunto o que lhes motivou ter coragem para este monstruoso ato que nos coloca diante da mesma pergunta que a série “Adolescência” provocou, quando lá, a vítima era uma amiga.