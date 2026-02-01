Ao longo de 2025, mais de 700 casos de roubo e furto de celulares foram registrados em Bauru, segundo dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Os números evidenciam a recorrência desse tipo de crime no cotidiano da cidade e acendem um alerta para a segurança da população.

Do total de ocorrências, a maioria corresponde a furtos - quando o aparelho é levado sem que a vítima perceba ou sofra ameaça de agressão ou mesmo a agressão. Ainda assim, os registros de roubo, que envolvem ameaça ou uso de violência, também chamam atenção. Enquanto os furtos somam aproximadamente 600 casos, os roubos ultrapassam a marca de 100 ocorrências no período.

Responsável pelo Setor de Investigações Gerais (SIG), o delegado Marcelo Góes informa que fios e cabos lideram o ranking dos objetos mais furtados, seguidos pelos celulares, geralmente em situações de distração das vítimas. “As ocorrências com celulares costumam acontecer principalmente no período noturno, muitas vezes dentro de estabelecimentos comerciais e acompanhadas da subtração de outros objetos. Um dos focos do trabalho policial é o esclarecimento dos casos e a identificação de receptadores”, explica.