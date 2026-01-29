Nesta quinta-feira (29), usando viaturas descaracterizadas, policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru cercaram um conhecido ponto de venda de drogas no Jardim Ouro Verde, em Bauru, no momento em que ocorria o abastecimento. O "gerente" foi preso e dois adolescentes, que seriam os responsáveis pela venda e monitoramento do local, de acordo com a polícia, foram apreendidos. Uma grande quantidade de drogas, entre haxixe, maconha, crack e cocaína, também foi retirada de circulação.

De acordo com a Polícia Civil, investigações conduzidas pelo SIG revelaram intenso comércio de drogas no endereço. Após monitoramento, viaturas cercaram o quarteirão e as equipes viram quando um adolescente de 17 anos mexeu em algo na calçada, ao lado de um jovem de 21 anos, que abastecia o ponto e realizava anotações, e sob vigilância de um olheiro, de 16 anos.

Com a rápida incursão policial, os três deixaram as drogas no chão, além de uma folha com anotações, e saíram correndo, mas acabaram detidos. Com o mais novo, os policiais apreenderam dinheiro. Segundo a Polícia Civil, o "gerente", de 21 anos, agiria a mando de outros traficantes sediados no município de São Paulo, possivelmente vinculados ao crime organizado.