Um motociclista ficou ferido após uma colisão com uma picape Chevrolet S10 prata, registrada por volta das 13h30 desta quinta-feira (29), na avenida Getúlio Vargas, na altura de um posto de gasolina, em Bauru.

De acordo com o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima, um homem, sofreu ferimentos leves na perna e recebeu os primeiros socorros ainda no local. Em seguida, ele foi encaminhado ao Hospital Unimed para avaliação médica.

Segundo a Polícia Militar, a batida envolveu os dois veículos. Após o atendimento da ocorrência, a motocicleta foi liberada pelas autoridades.