A equipe de trânsito da 1.ª Companhia da Polícia Militar de Bauru recuperou, na cidade, nesta quarta-feira (28), um Jeep Compass modelo 2023 que havia sido roubado no ano passado em São Bernardo do Campo, na região metropolitana de São Paulo. O carro ostentava placas clonadas. A irregularidade do veículo foi constatada pelas câmeras do Projeto Radar da PM. O motorista, de 37 anos, responderá por receptação.

Segundo o registro policial, o condutor foi abordado no cruzamento da quadra 5 da rua Rio Branco com a rua Ezequiel Ramos, no Centro. Após busca pessoal e no interior do carro, nada de ilícito foi encontrado. Na checagem das características do veículo, foi constatado que se trata de um carro de Santo André, mas que havia sido roubado no ano passado em São Bernardo do Campo. Já as placas eram clonadas de um automóvel idêntico no Estado do Paraná.

O indivíduo foi conduzido ao Plantão Policial para prestar depoimento e o automóvel foi apreendido. O condutor alegou que adquiriu o veículo em 2025, na Capital, por R$ 80 mil, valor abaixo do praticado no mercado, e que esse preço se devia ao suposto dono estar endividado. No entanto, não se preocupou com as irregularidades do emplacamento, tampouco com a documentação original e o recolhimento do IPVA. Como não há como aplicar o flagrante, segundo a Polícia Civil, ele responderá pelo crime de receptação em liberdade.

O que é Projeto Radar