Nos últimos meses, muita gente passou a sentir no bolso algo que antes era quase automático: chamar um carro por aplicativo ficou bem mais caro. A alta não é pequena – dados do IPCA apontam aumento de 56,08% em apenas um ano, chegando perto de 70%, em algumas capitais. Ao mesmo tempo, a presença desse tipo de serviço se expandiu pelo país: entre 2020 e 2024, o número de municípios com carros por aplicativo subiu de 878 para 1.465, um salto de 64,4%, de acordo com o IBGE. O paradoxo está posto: o serviço se populariza, mas encarece rapidamente. A teoria dos jogos ajuda a entender por quê.

No equilíbrio de Nash, cada agente toma a melhor decisão possível dado o comportamento dos outros – e, nesse ponto, ninguém tem incentivo para mudar o que está fazendo sozinho. É exatamente assim que o mercado de corridas por aplicativo parece estar funcionando hoje. De um lado, os motoristas enfrentam aumento de custos operacionais e buscam corridas mais vantajosas, preferindo horários e regiões de maior retorno. Do outro, as plataformas ajustam tarifas e reduzem subsídios para alcançar a “sustentabilidade financeira”, além de incorporar mecanismos como a tarifa dinâmica. Já os passageiros, sem alternativas equivalentes em tempo e conveniência, continuam demandando o serviço – ainda que com incômodo.

O resultado é um equilíbrio em que todos continuam jogando, mas nem sempre satisfeitos. Motoristas trabalham para obter renda compatível, passageiros pagam mais e as plataformas tentam equilibrar crescimento e rentabilidade. E mesmo que o cenário seja, no conjunto, socialmente pior (mais custo, mais estresse urbano, maior desigualdade de acesso), ninguém consegue mudar sua estratégia individualmente. Se o motorista aceitar preços menores, perde renda; se o passageiro insistir em pagar menos, não encontra corrida; se a plataforma reduzir a tarifa sem critério, arrisca desorganizar a oferta e usa a própria margem.