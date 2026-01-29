O Comitê de Política Monetária do Banco Central (Copom) decidiu, mais uma vez, manter a taxa Selic em 15% ao ano, nível mais alto desde 2006, reafirmando a estratégia de levar a inflação de volta ao centro da meta de 3% definida pelo Conselho Monetário Nacional.

A decisão, anunciada na chamada superquarta, já era amplamente esperada pelo mercado, que segue vendo um ambiente doméstico de incerteza e a necessidade de cautela na condução da política monetária.

A manutenção dos juros altos cumpre um duplo papel: reforça o compromisso com o controle inflacionário e, ao mesmo tempo, ajuda a preservar condições de financiamento do setor público, que depende de um diferencial de juros capaz de manter a atratividade dos títulos brasileiros. Esse ponto, aliás, não é desprezível num cenário de fragilidade fiscal e expectativas de inflação ainda sensíveis a riscos internos e externos.