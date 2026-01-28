Nesta quarta-feira (28), equipe do Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) prendeu em flagrante, no bairro Pousada da Esperança, em Bauru, um homem que fugiu para uma área de mata ao avistar a chegada da viatura, mas foi acompanhado e detido. Com ele, foram encontradas diversas porções de drogas.
De acordo com o Baep, no final da manhã, equipe em patrulhamento pelo bairro avistou o suspeito em um local conhecido pela frequente prática do comércio de entorpecentes, mas ele saiu correndo ao perceber a presença policial e seguiu em direção a uma área de mata fechada, onde foi detido na sequência.
Com o homem, os policiais militares encontraram diversas porções de drogas, sendo sete porções de maconha, 152 pinos com cocaína e dez porções de “dry”, além da quantia de R$ 160,40 em dinheiro. Questionado, segundo a corporação, ele informou que realizava o comércio de entorpecentes no local.
Com auxílio do cão policial de faro K9 Hunter, na área de mata, as equipes localizaram uma mochila enterrada contendo 677 pinos com cocaína e 49 porções de maconha. O suspeito foi conduzido ao plantão policial e autuado em flagrante pelo crime de tráfico de drogas, permanecendo à disposição da Justiça.
Outro caso
Também em Bauru, equipes do 13.º Baep fizeram um cerco nas proximidades de uma área de mata no Parque Roosevelt conhecida pela intensa venda de drogas e prenderam em flagrante, na noite desta terça-feira (27), um homem com diversas porções de cocaína, crack e maconha.
Ele foi detido após correr pela mata por cerca de um quilômetro, já nas proximidades da avenida Nações Norte, e disse que fazia o "trabalho" no local há dois dias, recebendo a quantia diária de R$ 200,00.
Preso em flagrante por tráfico, ficou à disposição da Justiça. Segundo a corporação, outros suspeitos conseguiram fugir com sacolas e bolsas ao notarem a aproximação das viaturas e, apesar das buscas, não foram localizados.