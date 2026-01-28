Nesta quarta-feira (28), equipe do Canil do 13.º Batalhão de Ações Especiais de Polícia (13.º Baep) prendeu em flagrante, no bairro Pousada da Esperança, em Bauru, um homem que fugiu para uma área de mata ao avistar a chegada da viatura, mas foi acompanhado e detido. Com ele, foram encontradas diversas porções de drogas.

De acordo com o Baep, no final da manhã, equipe em patrulhamento pelo bairro avistou o suspeito em um local conhecido pela frequente prática do comércio de entorpecentes, mas ele saiu correndo ao perceber a presença policial e seguiu em direção a uma área de mata fechada, onde foi detido na sequência.

Com o homem, os policiais militares encontraram diversas porções de drogas, sendo sete porções de maconha, 152 pinos com cocaína e dez porções de “dry”, além da quantia de R$ 160,40 em dinheiro. Questionado, segundo a corporação, ele informou que realizava o comércio de entorpecentes no local.