LEVOU “MATA-LEÃO”

Mototaxista é agredido e roubado por passageiro em Bauru

Por Bruno Freitas | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Um mototaxista de 49 anos foi enganado por um passageiro que pediu para ser transportado do Jardim Redentor até o Jardim Manchester, na noite desta terça-feira (28), em Bauru. O profissional foi agredido e teve seus pertences levados, inclusive o veículo. O autor é uma pessoa cuja a vítima sabe o nome e onde frequenta; e a Polícia Civil investigará o caso.

De acordo com o boletim de ocorrência, o trabalhador recebeu a solicitação de serviço na base onde fica e levou o indivíduo até a última rua do Manchester, cujo nome da via não recorda. Segundo ele, ao parar o veículo, foi rendido com um “mata-leão” (gravata aplicada pelas costas). O golpe foi desferido com tamanha força que feriu a garganta do motociclista.

O passageiro o abandonou no local e levou a motocicleta, uma Honda CG Titan 125, modelo 2003, de cor prata, os dois capacetes, um celular, R$ 80 em dinheiro e as chaves da casa da vítima. O trabalhador procurou ajuda, recebeu uma carona até o Redentor, onde acionou a Polícia Militar.

