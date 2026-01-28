Há escolas que, durante as férias, não dormem: apenas respiram mais devagar. Os corredores silenciosos guardam ecos, as salas esperam e o pátio parece conter o fôlego. Mas basta o primeiro dia de aula para que tudo volte a pulsar.

O portão se abre e, com ele, a vida retorna. Não de forma súbita, mas ritmada — como um coração que desperta e encontra novamente seu compasso. A escola inspira quando recebe seus alunos; expira quando os vê circular, ocupar, provocar movimento. Cada passo apressado no corredor, cada riso que escapa antes de a aula começar, cada conversa atravessada de sonhos e inseguranças faz o prédio respirar.

A energia adolescente chega como chega a própria vida: intensa, por vezes desorganizada, quase sempre barulhenta. É ela que acelera o pulso da escola. Uma energia que questiona, que testa limites, que se frustra — e é justamente aí que mora sua força formadora. A neurociência nos lembra que o cérebro cresce no desafio, se fortalece no erro elaborado, amadurece quando aprende a lidar com a frustração sem desistir. Cada dificuldade enfrentada ao longo do ano não é um desvio do caminho, mas parte essencial dele.