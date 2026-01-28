O ator Wagner Moura afirmou em entrevista que é difícil discutir a Lei Rouanet com quem não compreendeu a Lei Áurea, numa crítica direta à ignorância histórica e ao sectarismo que dominam parte do debate público no Brasil. A fala resume um problema maior: quanto mais se estuda, se lê e se observa, mais evidente fica como o país se tornou refém de posições cegas, onde vale comemorar até “gol roubado”, desde que seja a favor do próprio lado.

O Brasil vive um grau de polarização que flerta com o delírio. No último 7 de Setembro, manifestações exibiram bandeiras dos Estados Unidos do dia da independência do Brasil. Houve brasileiros que chegaram a defender que o país fosse o “próximo” a sofrer intervenção estrangeira, numa completa inversão do sentido de soberania nacional.

Nesse ambiente, o Supremo Tribunal Federal passou a ser tratado como inimigo político justamente por exercer seu papel constitucional de defesa da democracia. Ao mesmo tempo, surgem denúncias e investigações que exigem apuração rigorosa, como o escândalo envolvendo o Banco Master, investigado pela Polícia Federal. O caso levantou questionamentos sobre relações institucionais e conflitos de interesse, ainda sob apuração.