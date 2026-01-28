Nesta terça-feira (27), policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru fizeram apreensões relacionadas a jogos de azar em dois endereços diferentes na cidade.

Na primeira ocorrência, uma máquina de cartão utilizada na realização de apostas do jogo do bicho, com duas impressões de comprovantes, foi localizada em uma banca no Centro e remetida à perícia.

Em outra ocorrência, televisor usado na operação do denominado "vídeo bingo" foi apreendido em um bar na cidade. Em ambos os casos, as responsáveis foram levadas à CPJ para registro de termo circunstanciado.