O homem trancado por criminosos no banheiro de uma residência no Jardim Estoril II, em Bauru, no último final de semana, durante um roubo, cuidava do local para o sobrinho, que estava viajando, e chegou a ouvir barulho no portão, mas pensou se tratar de um chaveiro que havia acionado para realizar um serviço. Além de um Fiat Uno, os assaltantes fugiram levando celulares, televisores, videogame e uma pistola calibre .380 com 16 cartuchos.

Conforme divulgado pelo JC, o crime ocorreu na tarde de domingo (25), por volta das 15h. A vítima, de 46 anos, contou à Polícia Militar (PM) que o seu sobrinho foi viajar e pediu a ele para que cuidasse do imóvel, onde também funciona um comércio onde trabalha.

Segundo o relato do homem, na noite anterior, desconhecidos haviam subtraído a chave do portão social, o que o levou a acionar um chaveiro. Na tarde de domingo, após ouvir barulho no portão, ele saiu pensando que o profissional havia chegado para fazer o serviço.