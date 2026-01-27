O homem trancado por criminosos no banheiro de uma residência no Jardim Estoril II, em Bauru, no último final de semana, durante um roubo, cuidava do local para o sobrinho, que estava viajando, e chegou a ouvir barulho no portão, mas pensou se tratar de um chaveiro que havia acionado para realizar um serviço. Além de um Fiat Uno, os assaltantes fugiram levando celulares, televisores, videogame e uma pistola calibre .380 com 16 cartuchos.
Conforme divulgado pelo JC, o crime ocorreu na tarde de domingo (25), por volta das 15h. A vítima, de 46 anos, contou à Polícia Militar (PM) que o seu sobrinho foi viajar e pediu a ele para que cuidasse do imóvel, onde também funciona um comércio onde trabalha.
Segundo o relato do homem, na noite anterior, desconhecidos haviam subtraído a chave do portão social, o que o levou a acionar um chaveiro. Na tarde de domingo, após ouvir barulho no portão, ele saiu pensando que o profissional havia chegado para fazer o serviço.
Porém, foi rendido por duas mulheres e um homem armado com faca que, de acordo com a vítima, anunciou o roubo e passou a lhe ameaçar, trancando-a no banheiro, onde permaneceu por cerca de 45 minutos até conseguir se libertar e acionar a polícia.
Após revirar a casa, os suspeitos fugiram levando o carro do homem, celulares, televisores, videogame e a arma de fogo. Conforme o registro policial, a ação foi registrada por câmeras de segurança, que revelaram um furto no imóvel na noite anterior, durante ausência momentânea da vítima, também praticado por três pessoas. As ocorrências são investigadas pela Polícia Civil.