A Polícia Penal do Estado de São Paulo apreendeu, em 2025, cerca de 258 quilos de drogas e milhares de celulares que tentavam entrar em presídios paulistas. Na região de Bauru, as ações resultaram na apreensão de 64,5 quilos de entorpecentes, sendo 62 quilos de maconha e 2,5 quilos de cocaína, além de 417 aparelhos celulares e outros itens ilícitos.

Também foram recolhidos 128 unidades de drogas sintéticas, 100 gramas de crack, 352 comprimidos de medicamentos, 258 litros de bebida alcoólica artesanal, 135 carregadores, 101 cabos, 19 fones de ouvido, 99 chips telefônicos, 25 baterias, um cartão de memória, três pen drives, um smartwatch, um drone, uma faca, 11 barras de ferro e 68 objetos perfurocortantes.

Já no balanço estadual, as apreensões somaram aproximadamente 233 quilos de maconha, 22 quilos de cocaína, 2 quilos de haxixe, 224 gramas de crack, 3.281 unidades de drogas sintéticas, 2.011 celulares e cerca de 633 litros de bebida artesanal, conhecida como “Maria Louca”.