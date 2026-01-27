Um acidente de trânsito envolvendo uma moto e um caminhão semirreboque resultou na fratura do maxilar de um motociclista de 52 anos, após ele atingir o rosto na carreta, na altura do quilômetro 352 da rodovia Marechal Rondon (SP-300), nesta segunda-feira (26), na região do trevo do Núcleo Gasparini, em Bauru.

Segundo consta do boletim de ocorrência, o fato aconteceu durante o dia, por volta das 14h, e o caminhoneiro apenas percebeu um choque e foi verificar o que havia acontecido. Ao se deparar com o homem machucado, parou o veículo no acostamento e prestou socorro. Depois, ficou aguardando a chegada de uma equipe policial ao local. Ele também foi submetido ao teste do etilômetro (bafômetro), que não apontou consumo de álcool.

O motociclista foi encaminhado ao Pronto-Socorro Central e permaneceu hospitalizado para tratamento médico.