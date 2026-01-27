Apesar da modernidade dos jogos online, que prometem ganhos fáceis, mas, na verdade, arrancam dinheiro dos usuários, segundo a polícia, os equipamementos do “Tigrinho raiz”, ainda existem em estabelecimentos nos bairros de Bauru. Nesta segunda-feira (26), uma equipe do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru apreendeu uma dessas máquinas em funcionamento na rua Carlos Giaxa, no Jardim Redentor.

O responsável pelo estabelecimento foi notificado sobre a contravenção e assinou o termo circunstanciado para responder pela infração.