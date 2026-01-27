Circula no WhatsApp de moradores de Bauru e região uma tentativa de golpe cuja mensagem traz um alerta falso de pendências ativas registradas na Dívida Ativa da União. No texto, para dar caráter de legalidade, o golpista apresenta um layout com identidade visual idêntica à usada pelo Governo Federal, informa o CPF para que a vítima caia na fraude e usa o nome do Sistema Regularize. E mais: para criar medo na pessoa que recebe a mensagem, o texto traz a ameaça de que se trata da última notificação antes da execução judicial e também de que a vítima pode ter bloqueio de contas bancárias, protesto em cartório e negativação do CPF.

A reportagem do JCNET também recebeu esse conteúdo pelo celular. O objetivo do golpista é induzir a vítima a clicar em um link, acessar um navegador falso e depois ser direcionada a pagar valores indevidos “com 65% de desconto”.

O que diz a Fazenda

A Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) não reconhece os endereços enviados pelos golpistas. O órgão afirma que não entra em contato por WhatsApp ou Telegram. Além disso, o acesso de pessoas físicas ao Portal Regularize é feito somente por meio de login e senha do gov.br, garantindo mais segurança ao processo. A procuradoria também não solicita o CPF do contribuinte como forma de acesso ao portal.