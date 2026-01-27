A educação corporativa vem amadurecendo de forma significativa no Brasil. O que antes era visto como ação pontual passou a ser estruturado em trilhas contínuas de desenvolvimento. Com esse olhar mais avançado sobre o tema, o país chegou a ultrapassar a média norte-americana em horas anuais de treinamento por colaborador – 24 no Brasil contra 21 nos Estados Unidos, segundo pesquisa realizada em 2024 pela Associação Brasileira de Treinamento e Desenvolvimento (ABTD). O levantamento também apontou um aumento de 14% no investimento em treinamento e desenvolvimento em relação ao ano anterior. Há um elemento que evidencia o sucesso de qualquer estratégia educacional: a capacidade de medir o impacto do aprendizado.

Ainda é comum encontrar organizações que consideram difícil medir o retorno de uma capacitação. Mas é bom ressaltar que são justamente os indicadores que permitem enxergar avanços, identificar práticas bem-sucedidas (ou não), corrigir rotas e encontrar os caminhos mais eficientes para geração de valor para o negócio e para os profissionais. Os resultados das ações implementadas, portanto, devem ser observados com lupa. A médio e longo prazo, treinar sem mensurar é como construir sem projeto, admitindo a possibilidade de esforços que não se aprimoram e estão sujeitos a frutos imprevisíveis.

Uma das maneiras de avaliar a evolução da aprendizagem é por meio da cultura do feedback no ambiente de gestão. Desde 2021, a MRV mede a entrega formal de devolutivas no ciclo de desempenho do setor administrativo. Atualmente, quase 90% dos colaboradores afirmam ter recebido retorno de seus gestores. Esse processo – hoje extremamente natural no ambiente corporativo MRV – tem efeito direto na clareza das expectativas, na construção de uma jornada de carreira mais transparente e no refinamento dos programas de desenvolvimento.