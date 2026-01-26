Em um intervalo inferior a uma hora, nesta segunda-feira (26), Bauru registrou três vítimas em quedas de motocicleta em diferentes pontos da cidade.
O primeiro caso ocorreu por volta das 16h40, na avenida Doutor Marcos de Paulo Raphael. Um motociclista perdeu o controle da moto e caiu, sofrendo ferimentos leves. Ele foi socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Central.
Cerca de 50 minutos depois, por volta das 17h30, outra ocorrência foi registrada na rua Marcondes Salgado, no cruzamento com a avenida Nações Unidas. Um motociclista e o passageiro que estava na garupa ficaram feridos após a queda da moto. Ambos apresentavam ferimentos leves e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).
O local tem grande fluxo de veículos no fim da tarde, o que contribui para o aumento do risco de acidentes.
Pouco depois das 18h, outro acidente foi registrado na rua Nelson Tosoni Decarlis, no bairro Parque Primavera. Um motorista atropelou um ciclista, chamando a atenção de quem passava pelo local.