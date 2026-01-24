A transparência no uso dos recursos públicos não pode ser apenas um discurso ou uma reação a crises. Em Bauru, ela agora é lei. A aprovação da Lei de Transparência, de minha autoria, representa um passo concreto para fortalecer a responsabilidade na aplicação do dinheiro público.

A nova legislação obriga entidades públicas que recebem recursos do município a divulgarem informações financeiras e patrimoniais, garantindo que a população tenha acesso claro aos dados e possa exercer o controle social de forma efetiva.

A relevância dessa lei se torna ainda mais evidente diante dos trabalhos da CEI da Sucata, instalada na Câmara Municipal para apurar possíveis irregularidades envolvendo a Emdurb.