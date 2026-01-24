Na Faculdade de Direito tive um professor tabagista convicto. Naquele tempo era comum fumar, mas não em sala de aula. Ainda mais jogando cinzas e bitucas no chão. Ele aspirava com ansiedade e impaciência a piteira que achava protegê-lo de um câncer no pulmão. Morreu com um tumor maligno no assoalho da boca.

Era um jurista brilhante, desembargador, e quando eu resolvi presenteá-lo com um cinzeiro ele recebeu a oferta como provocação. Para me dar um sermão contextualizado, elegeu como tema à aula daquela noite o "Princípio da Reserva Legal". Diz a Constituição que "Não há crime e nem pena sem lei anterior que os defina". O mesmo preceito é repetido pelo Artigo 1° do Código Penal. Nenhum cidadão pode ser acusado de crime sem que exista previsão legal. Ou seja, tudo o que não é proibido por lei é permitido. Por exemplo: cuspir no chão. A lei não proíbe que ministros do Supremo Tribunal Federal sejam pagos para fazer palestras, recebam presentes valiosos, viajem de jatinhos, helicópteros e iates de empresários honestos ou quase. Nada impede que membros de qualquer tribunal assistam jogos do seu time preferido, participem de confraternizações patrocinadas por empreiteiros com hotéis e refeições estreladas pagas. Nada obsta contratações de escritórios de advocacia da esposa ou filhos mesmo sendo juiz de tribunal onde a causa será julgada. Não passa de subjetividade o vínculo que possa ter alguma das partes com a causa a ser julgada.

O presidente do STF Edson Fachin, em nota defendeu seus colegas da Corte, com ênfase para aquele que está na berlinda Dias Toffoli, relator do processo sobre o escândalo Master. Assegura Fachin, no documento, que seu colega atua de forma "regular" e que o tribunal não se curva a ameaças.