Equipe da 1.ª Companhia da Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (23), dois suspeitos de furtar uma mangueira de hidrante de um hospital localizado na região central de Bauru. A dupla também é investigada por suspeita de um furto ocorrido nesta quinta-feira (22), no Centro Espírita Amor e Caridade (CEAC), também no Centro.

De acordo com o registro policial, a equipe estava em patrulhamento pela área central com o objetivo de coibir furtos e roubos quando foi acionada para atender ocorrência de furto em andamento no hospital.

Os suspeitos foram localizados após buscas e admitiram o crime. Com eles, a PM localizou a mangueira de hidrante furtada. A ocorrência foi apresentada no plantão policial e ambos ficaram à disposição da Justiça.