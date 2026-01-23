23 de janeiro de 2026
NA REGIÃO CENTRAL

Bauru: PM prende 2 com mangueira de hidrante furtada de hospital

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Divulgação
Material foi encontrado com os suspeitos após denúncia de furto em andamento
Material foi encontrado com os suspeitos após denúncia de furto em andamento

Equipe da 1.ª Companhia da Polícia Militar (PM) prendeu em flagrante, nesta sexta-feira (23), dois suspeitos de furtar uma mangueira de hidrante de um hospital localizado na região central de Bauru. A dupla também é investigada por suspeita de um furto ocorrido nesta quinta-feira (22), no Centro Espírita Amor e Caridade (CEAC), também no Centro.

De acordo com o registro policial, a equipe estava em patrulhamento pela área central com o objetivo de coibir furtos e roubos quando foi acionada para atender ocorrência de furto em andamento no hospital.

Os suspeitos foram localizados após buscas e admitiram o crime. Com eles, a PM localizou a mangueira de hidrante furtada. A ocorrência foi apresentada no plantão policial e ambos ficaram à disposição da Justiça.

