AÇÃO DO SIG/CPJ

Bauru: recuperados R$ 7,6 mil em joias furtadas por falsa cliente

Por Lilian Grasiela | da Redação
| Tempo de leitura: 1 min
Polícia Civil/Divulgação
Peças de prata estavam com um homem de 32 anos procurado por não pagar pensão alimentícia
Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru identificaram, nesta sexta-feira (23), suspeitos de um furto a residência ocorrido no último dia 19 e recuperaram uma maleta com peças de prata avaliadas em aproximadamente R$ 7.600,00.

O crime ocorreu por volta das 20h25, em uma casa na Vila Quaggio. Segundo a vítima, uma mulher se passou por cliente e mostrou interesse na compra de peças de prata 925, separando três joias e pedindo para levar a maleta para seu marido ver, dizendo que ele estaria no carro.

De posse do mostruário, ambos deixaram o local sem pagar. Diligências feitas por equipes do SIG levaram à identificação dos prováveis autores como sendo R.H.O.S., 32 anos, e sua irmã G.O.S., 26 anos, que foram localizados nesta sexta em suas residências, no Parque Viaduto, em Bauru.

De acordo com a polícia, a mulher confessou a prática do furto na companhia de seu irmão. As peças foram encontradas na posse dele e apreendidas. Eles responderão em liberdade pelo furto. Porém, como o homem tinha mandado de prisão em aberto por não pagar pensão alimentícia, permaneceu preso.

