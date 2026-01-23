Policiais civis do Setor de Investigações Gerais (SIG) da Central de Polícia Judiciária (CPJ) de Bauru identificaram, nesta sexta-feira (23), suspeitos de um furto a residência ocorrido no último dia 19 e recuperaram uma maleta com peças de prata avaliadas em aproximadamente R$ 7.600,00.

O crime ocorreu por volta das 20h25, em uma casa na Vila Quaggio. Segundo a vítima, uma mulher se passou por cliente e mostrou interesse na compra de peças de prata 925, separando três joias e pedindo para levar a maleta para seu marido ver, dizendo que ele estaria no carro.

De posse do mostruário, ambos deixaram o local sem pagar. Diligências feitas por equipes do SIG levaram à identificação dos prováveis autores como sendo R.H.O.S., 32 anos, e sua irmã G.O.S., 26 anos, que foram localizados nesta sexta em suas residências, no Parque Viaduto, em Bauru.