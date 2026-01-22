Um motociclista de 54 anos ficou gravemente ferido, na tarde desta quinta-feira (22), após colidir com um carro na quadra 14 da rua Gustavo Maciel, no Centro de Bauru. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Pronto-Socorro Central (PSC), mas não resistiu.

De acordo com o registro policial, Edson Lopes do Nascimento conduzia uma Honda CG 160 Cargo pela via quando, por volta das 17h, por razões a serem esclarecidas, colidiu em um Fusca que tentava ingressar em um estacionamento.

Com o impacto, ele foi arremessado e atingiu a fachada de um estabelecimento. Equipes do Corpo de Bombeiros e do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas para prestar os atendimentos iniciais.