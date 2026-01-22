A Polícia Militar (PM) prendeu no final da tarde o homem suspeito de esfaquear a ex-companheira, na tarde desta quinta-feira (22), por volta das 14h, no interior do Boulevard Shopping, em Bauru. Ferida no braço e abdômen, ela foi socorrida e, de acordo com a polícia, não corre risco de morte.
O suspeito estava de moto e foi preso por policiais militares na rua Antônio da Silva Souto, na Vila Pacífico, após acompanhamento. A reportagem apurou que ele havia deixado o sistema prisional há cerca de uma semana. Preso em flagrante, foi conduzido ao plantão policial, onde a ocorrência é registrada.
Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a vítima, que seria funcionária de uma loja do centro de compras, segundo testemunhas, foi atacada por trás pelo ex-companheiro, com quem havia encerrado o relacionamento recentemente. O agressor teria segurado o pescoço dela e desferido golpes no braço e no abdômen.
Segundo informações apuradas pela reportagem no local, a mulher estava sentada à mesa em um estabelecimento comercial quando foi surpreendida pelo ex. Testemunhas relataram que o homem se aproximou, sacou uma faca e atingiu a mulher, que chegou a gritar antes de ser ferida.
Após o ataque, o suspeito fugiu em uma motocicleta. Uma poça de sangue se formou no chão, provocando agitação entre clientes e trabalhadores do local, conforme relatado. Pessoas que estavam próximas prestaram os primeiros socorros e fizeram um torniquete improvisado no braço da vítima, que teria desmaiado logo em seguida.
A mulher foi socorrida por paramédicos e retirada do local em uma maca. O atendimento de emergência chegou em aproximadamente cinco a seis minutos após o ocorrido. A ocorrência será investigada pela Polícia Civil para que as circunstâncias do crime sejam esclarecidas.
Em nota, o Boulevard Shopping informou que colabora com as autoridades competentes para o esclarecimento do caso.