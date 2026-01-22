A Polícia Militar (PM) prendeu no final da tarde o homem suspeito de esfaquear a ex-companheira, na tarde desta quinta-feira (22), por volta das 14h, no interior do Boulevard Shopping, em Bauru. Ferida no braço e abdômen, ela foi socorrida e, de acordo com a polícia, não corre risco de morte.

O suspeito estava de moto e foi preso por policiais militares na rua Antônio da Silva Souto, na Vila Pacífico, após acompanhamento. A reportagem apurou que ele havia deixado o sistema prisional há cerca de uma semana. Preso em flagrante, foi conduzido ao plantão policial, onde a ocorrência é registrada.

Conforme divulgado pelo JCNET/Sampi, a vítima, que seria funcionária de uma loja do centro de compras, segundo testemunhas, foi atacada por trás pelo ex-companheiro, com quem havia encerrado o relacionamento recentemente. O agressor teria segurado o pescoço dela e desferido golpes no braço e no abdômen.